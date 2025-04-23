Франция и Великобритания усиливают контакты с Киевом на фоне переговоров с США

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Европа пытается занять ведущую позицию, продвигая идею «коалиции желающих», готовой оказывать военную помощь, несмотря на растущее недовольство внутри собственных стран.

Решение американского госсекретаря Марко Рубио не ехать на переговоры в Лондон совсем не связано с его занятостью. Как пишет The New York Times, Рубио, мягко говоря, был недоволен словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что он отказывается признавать Крым российским. Таким образом, глава киевского режима фактически срывает очередной раунд переговоров. На фоне этих новостей о своей готовности протянуть Украине руку помощи вновь напомнила Европа. Перехватить инициативу сейчас максимально стараются Франция и Великобритания. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Он стоит среди украинских военных, говорит про мужество и вдохновение. Благодарит их за то, что те тысячами ежедневно отправляются на смерть, за европейские ценности и свободы, и все это в Британии. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер гастролирует по королевским полигонам, где инструкторы из разных стран обучают украинцев воевать против России.

«Хочу сказать нашим украинским коллегам спасибо, что приехали на это обучение. Так много людей из Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и многих других стран собрались здесь, чтобы провести жизненно важные тренировки с нашими украинскими друзьями», — отметил премьер.

После того как Штаты перестали финансировать киевский режим, именно Стармер стал главным идеологом так называемой «коалиции желающих», где из 30 стран реально желают отправить свои войска на Украину только Британия и Франция. Остальные ищут предлоги этого не делать.

«Я не исключаю, что Швеция тоже примет участие, но есть ряд вопросов, которые нам нужно прояснить перед тем, как мы возьмем на себя какие-либо обязательства», — сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Хорошо, если США четко заявят о своей поддержке. Это зависит от миссии и от того, насколько участие США необходимо. Нам нужно обсудить это подробнее», — добавил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Да и в самой Франции и Британии «за» только чиновники. Ассоциация отставных офицеров французской армии и сотни действующих военных направили в парламент официальное письмо с требованием обнародовать информацию о тех, кто сегодня воюет на стороне Украины.

«Проблема в том, что на данный момент нет официальных данных о присутствии французских военных на Украине. И как только их предоставят, президенту придется ответить, почему там находятся наши военные», — сообщил экс-капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак.

Президент Франции Эммануэль Макрон на это письмо пока не отреагировал, ведь признание участия французов в украинском конфликте — прямое нарушение конституции. Отправку войск на Украину, опять же, сначала нужно согласовать с парламентом, а там пока даже не смогли ратифицировать финансовую помощь Киеву на три миллиарда евро.

«Это план генерала де Голля о том, чтобы у Франции было мировое лидерство и авторитет. И сейчас этот путь избрал президент Макрон. И, кажется, он слишком важен для него. Но это возлагает слишком большую ответственность на всю Европу», — подчеркнул политолог Филипп де Вель.

Громкие фразы о защите Европы наверняка будут звучать и сегодня. Очередной раунд мирных переговоров пройдет днем в Лондоне. Это вторая встреча представителей Европы, Киева и Америки, у каждого — свои интересы. От США, правда, будет только спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, который, похоже, готовит Зеленскому жесткий ультиматум. Главные тезисы: признать российским Крым, заморозить линию фронта, отказаться от вступления в НАТО. Зеленский уже показал, что не готов к диалогу.

Но говорить придется и, судя по всему, именно на этих условиях. Давить на Зеленского будут сильно — ведь уже в конце апреля истекут те самые сто дней, в которые американский президент Трамп обещал закончить конфликт. И, чем больше Зеленский сопротивляется, тем меньше союзников и поддержки у него остается.