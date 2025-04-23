Российские беспилотники ликвидировали самоходную установку и топливный склад ВСУ
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Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
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Объекты были обнаружены разведывательными дронами и поражены точными сбросами с воздуха.
Российские беспилотники уничтожили украинскую самоходную установку «Гвоздика».
Противник пытался спрятать ее в районе населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. Однако замаскированное орудие сначала обнаружили наши разведывательные дроны, а затем атаковали ударные.
Кроме того, благодаря точным сбросам с квадрокоптера в этом районе был поражен склад с топливом для Вооруженных сил Украины.