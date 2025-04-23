Российские беспилотники атаковали инфраструктуру боевиков ВСУ в Одессе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nina Liashonok; 5-tv.ru

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Под ударом объекты, связанные с производством украинских дронов и хранением военного имущества.

Серию мощных ударов по промышленной зоне Одессы фиксируют вторую ночь подряд.

В городе работали сирены воздушной тревоги. А интернет-паблики сообщают о множестве взрывов и сильных пожарах. По предварительным данным, объекты Вооруженных сил Украины в Одессе атакованы нашими беспилотниками новой модификации. А среди целей: склады, ангары и сборочные производства украинской военной продукции.

Так, накануне были поражены цеха НИИ «Шторм», где собирали дроны.