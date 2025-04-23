В России дефицит иностранных препаратов для лечения животных

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В стране ведутся разработки по импортозамещению данных лекарств.

В России дефицит импортных ветпрепаратов. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Национальную ветеринарную палату и Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей.

По информации данных организаций, в России очень тяжело найти ряд препаратов, которые производят иностранные компании. Например, «Пропалин» от французской компании Vetoquinol, использующийся для удержания мочи у собак. А также «Апоквел» от американской Zoetis, он применяется для терапии аллергического дерматита у тех же животных.

«В России ведется работа по импортозамещению иностранных ветпрепаратов, но прямые аналоги по действующему веществу пока есть не для всех», — пояснили в Национальной ветеринарной палате.

Кроме того, возникли затруднения и с некоторыми видами вакцин для ряда мелких домашних животных. Данная ситуация возникла из-за ограниченных поставок зарубежных препаратов и ремонта на многих отечественных предприятиях, производящих эти лекарства для братьев наших меньших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как кошки помогали на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны.