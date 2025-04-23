Лауреаты премии «Вызов» продемонстрировали свои достижения

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Невар; 5-tv.ru

Научное роуд-шоу увидят студенты ведущих вузов страны.

Передовые методы в борьбе с онкологическими заболеваниями представили студентам из Петербурга наши ученые — лауреаты национальной премии «Вызов». Они стали участниками большого научного тура по России. В ведущих вузах страны победители презентуют свои уникальные разработки не только в области медицины. Есть проекты по освоению космоса, развитию беспилотных систем, а также внедрению искусственного интеллекта. Какие еще города попали в список научного «роуд-шоу» — знает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Препараты, которые могут победить рак и предотвращать тромбоз, уже не фантастика, а практически реальность. Лекарства проходят первые испытания. 33-летний ученый Леонид Ферштат синтезировал принципиально новые органические вещества на основе азоткислородных соединений. Они могут разрушать опухоль изнутри.

«Есть такой механизм апоптоза — программируемой гибели раковой клетки. Вещество попадает и запускает этот цикл непосредственно в раковой опухоли. У клеток включается вот эта программа, что им пора умирать, и таким образом опухоль у нас умирает», — объясняет Леонид Ферштат, доктор химических наук, лауреат национальной премии «Вызов» в номинации «Перспектива».

А еще на основе этих соединений можно создать новое топливо, которое позволит экономнее, быстрее и безопаснее летать в космос.

А профессор Евгений Антипов изобретает материалы для металл-ионных аккумуляторов нового поколения: они способны запасать во много раз больше энергии по сравнению с обычными. Прорыв сразу для нескольких отраслей — от производства электромобилей и беспилотников до робототехники и портативной электроники.

«Сейчас такие типы аккумуляторов у всех на слуху, их все используют, и происходит такой взрывной рост производства этих аккумуляторов в мире, и в ближайшее время — в нашей стране», — рассказывает Евгений Антипов, доктор химических наук, лауреат национальной премии «Вызов» в номинации «Прорыв».

Лучшие ученые страны делятся своими разработками в разных городах России. Новый формат — научное роуд-шоу — придумали организаторы национальной премии «Вызов». Ее вручают за уникальные исследования и изобретения с 2023 года.

У научного «Оскара» — два основных критерия. Во-первых, разработка должна будет изменить жизнь человечества к лучшему, во-вторых, на ее внедрение уйдет не больше десяти лет.

А тур по стране — чтобы рассказать об этих передовых разработках студентам ведущих региональных вузов — тем, у кого научные открытия еще впереди.

«Я очень надеюсь, что те из вас, которые пока еще очень юны, запомнят нашу сегодняшнюю встречу и будут держать в уме вот эту премию, на которую стоит ориентироваться», — подчеркнул Артем Оганов, профессор РАН, председатель научного комитета национальной премии «Вызов».

Прорывные направления сейчас — энергетика и медицина. Валерий Тучин, который теперь обладает званием «Ученый года», научился просвечивать человеческие ткани. Несколько капель специального раствора на кожу — и под ней можно увидеть аномалии кровообращения, действие лекарственных препаратов, даже меланому! Секрет — в рассеивании света на поверхности.

«Вот это в данном случае полосочки — это клетки меланомы, которые мы сначала не видим, а потом, через 20 минут, уже начинаем различать. То есть у нас есть возможность уже после оптического просветления поверхностных тканей уже видеть, как формируются сосуды, которые питают эту опухоль», — объясняет Валерий Тучин, доктор физико-математических наук, лауреат национальной премии «Вызов» в номинации «Ученый года».

А Сергею Таскаеву удалось создать то, что раньше и вовсе казалось невозможным — установку для бор-нейтронозахватной терапии. Проще говоря, для уничтожения опухолевых клеток без вреда для здоровья пациента.

«Нам достаточно накопить в опухоли бор, затем облучить потоком нейтронов. Нейтроны сами найдут этот бор, захватятся им — произойдет ядерная реакция с большим выделением именно в той клетке, которая содержала ядро бора. И эта клетка погибнет», — рассказывает Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, лауреат национальной премии «Вызов» в номинации «Инженерное решение».

Доктор физико-математических наук уверен: скоро его метод войдет в клиническую практику, как станут реальностью в ближайшие годы и разработки других лауреатов национальной премии. Роуд-шоу «Вызов» уже приняли в Новосибирске и Петербурге, впереди — Нижний Новгород и Саратов.