Фото, видео: www.globallookpress.com/US Joint Staff; 5-tv.ru

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Вопрос призывают вынести на парламентское голосование.

Французские военные потребовали раскрыть данные об участии Пятой республики в конфликте на Украине. Ассоциация отставных офицеров направила в парламент официальное письмо, его уже подписали около девяти тысяч человек.

Инициаторы обращают внимание на сведения о присутствии французских сил на Украине, несмотря на то, что власти это официально не подтверждали, и призывают обнародовать эту информацию. Офицеры считают, что вопрос дальнейшего участия Парижа нужно вынести на голосование в парламенте.

Помимо этого, в ассоциации подчеркивают, что военная и финансовая помощь Киеву на три миллиарда евро не прошла ратификацию в парламенте, что делает оказываемую поддержку незаконной.