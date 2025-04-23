Опубликованы кадры освобождения Сухой Балки

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Над одним из уцелевших зданий установлен российский флаг.

Появились кадры освобождения Сухой Балки в ДНР — населенный пункт находится к северу от Донецка. Бои там шли много месяцев, и вот теперь мотострелки уничтожили остатки боевиков в поселке и установили флаг России над одним из уцелевших зданий.

Освобождение Сухой Балки открывает перед нашими войсками еще большие перспективы. Рядом проходит важная трасса, ведущая к городу Константиновка — а это один из самых мощных узлов сопротивления ВСУ в Донбассе.

Уже сейчас российские военные прорвали две линии вражеской обороны из трех на Константиновском направлении.