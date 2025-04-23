До 10 человек возросло число пострадавших в результате детонации боеприпасов во Владимирской области

Количество пострадавших по Владимирской области увеличилось до 10 человек

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Жителей эвакуировали в Киржач.

Количество пострадавших по Владимирской области увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

До этого пресс-служба МЧС сообщала, что жителей семи населенных пунктов российского субъекта, среди которых Барсово, Мирный, Грибаново, начали эвакуировать. Уточнялось, что администрация района выделила автобусы для перевозки граждан.

По имеющейся информации, людей перевезли в областной город Киржач, где были подготовлены пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владимирской области произошел взрыв. По данным Минобороны, случилась детонация боеприпасов на территории воинской части. В итоге в Киржачском районе местные власти объявили режим ЧС. Позднее губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале писал, что погибших в ходе инцидента нет.

Специальная комиссия была создана по распоряжению главы Министерства обороны России Андрея Белоусова. Ее представители должны установить детали инцидента. В результате расследования применятся меры в отношении ответственных лиц.