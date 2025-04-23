«Валера держал оружие, но не стрелял»: свидетель по делу об убийстве Талькова защищает Шляфмана

Фото, видео: © РИА Новости/Галина Кмит; 5-tv.ru

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Женщина недовольна ходом процесса.

Вынесение приговора по делу Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве известного певца Игоря Талькова, состоится сегодня в суде Санкт-Петербурга. Елена Кондаурова, танцовщица коллектива Талькова, выступила в качестве свидетеля и поделилась своими воспоминаниями о трагических событиях, произошедших в концертном зале «Юбилейный», в беседе с 5-tv.ru.

«30 лет с лишним я говорю одно и то же. Валера держал в руках оружие, но не стрелял. И, следовательно, все, что сейчас происходит… Но я не знаю, как на это можно реагировать. Я считаю, что это возмутительно, неправильно. Что с этим делать, неизвестно. Но я очень сожалею, что не смогла на это повлиять своими показаниями», — заявила Кондаурова.

Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время своего концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Трагичный инцидент произошел после того, как телохранитель певицы Азизы, Игорь Малахов, потребовал, чтобы она выступила после Талькова. Артист отказался, что спровоцировало драку между Малаховым и охранниками Талькова. В результате потасовки прозвучал выстрел, и Тальков погиб.

Главным подозреваемым в убийстве стал продюсер певца Валерий Шляфман, который в 1992 году уехал в Израиль. В 2021 году следствие возобновило дело, и Шляфман был объявлен в международный розыск.

Ранее, писал 5-tv.ru, Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова.