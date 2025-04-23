В Москве выписаны первые штрафы пользователям электросамокатов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru
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За катание вместе с ребенком жительница столицы заплатит 100 тысяч рублей.
В Москве выписаны первые штрафы пользователям электросамокатов, которые нарушили новые правила кикшеринговых компаний.
Женщина из Москвы заплатит 100 тысяч рублей за то, что каталась не одна, а с маленьким ребенком.
Еще один нарушитель в столице замечен в парке спального района, он взял самокат на фальшивый аккаунт и теперь его родители так же должны 100 тысяч.
Сообщить о таких нарушителях может абсолютно любой человек. Нужна лишь фотография, место и время съемки и все это отправить в приложение.