Россия и Оман будут развивать сотрудничество в сферах торговли, энергетики и транспорта

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Владимир Путин встретился с султаном Хейсамом бен Тарик Аль Саидом.

В Москве состоялась историческая встреча. Впервые нашу страну посещает султан Омана — страны, которая является одним из важных игроков на мировом рынке нефти. И тут надо обратить внимание, насколько в последнее время участились контакты Кремля с ближневосточными странами. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и вот теперь Оман. Что объединяет все переговоры с этими государствами, объяснил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

У каждого поверх белого дисдаша одинаковый торжественный бишт. И только по цвету массара на голове можно отличить, где какой оманский министр. Будто форму надели. Одна из самых сдержанных делегаций в Кремле: ни одной фотографии в Георгиевском зале. Но убранство изучали с интересом. Пока музыка не заиграла.

Этот визит без преувеличения можно назвать историческим. Первая встреча российского президента и султана Омана за всю историю отношений. Потом президент и султан представили друг другу делегации. У этого визита статус государственного.

«Контакты развиваются. К вашему визиту подготовлен солидный пакет документов, который, безусловно, создаст дополнительные условия… Уже сейчас есть возможность развивать наши связи в сфере логистики, в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Султан президента России расслышал хорошо. Но для этого надо было применить усилия: разобраться с наушником. Путин тут же продемонстрировал наглядно, как надо. Привычным движением. Не первый раз уже объясняет иностранному гостю.

Все члены делегации Омана сегодня столкнулись вот с этой системой для прослушивания синхронного перевода. Интуитивно ее хочется надеть на ухо душкой вниз. Но правильно — перевернуть и надеть душкой вверх, тогда очень удобно сидит. С первого раза понять это сложно, но теперь у них есть инструкция от президента России.

Гости, кстати, на церемонии подписания документов с системой справились. Теперь между странами действуют соглашения и меморандумы, в том числе по отмене виз и совместной экономической комиссии. Разговор страны могут продолжить на большом саммите. Путин объявил, что грядет встреча с лидерами арабских стран.

«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, ваше величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите», — сказал Путин.

Путин и Хейсам бен Тарек Аль Саид выступили за справедливое урегулирование палестинской проблемы. Обсудили ситуацию в регионе — она там остается очень напряженной. И заявили о важности вывести российско-оманские отношения на более высокий уровень. Султан прямо позвал к себе российский бизнес.

«Утром у нас состоялась встреча с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Мы можем сотрудничать в энергетике, сельском хозяйстве, торговле…» — отметил султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид.

И многие там уже работают.

«Оманцы очень доброжелательные люди, очень отзывчивые такие, с ними, в принципе, приятно вести дело. Что касается эффективности, законодательство Омана, оно очень такое, могу сказать, архаичное ну, в общем, не очень направлено на развитие международных связей. Но Оман быстро меняется. Нынешний султан как раз стремится к быстрому развитию султаната», — пояснил глава ВТБ Андрей Костин.

Оман на Ближнем Востоке играет особую роль. Нейтральная страна, которая использует свои связи в разных регионах, помогая конфликтующим сторонам договориться. Там, например, помогают переговорам США и Ирана по ядерной проблеме. И Москва эту позицию ценит.