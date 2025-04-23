Курская область освобождена от оккупантов на 99%
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Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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По замаскированной технике противника бьют наши дроны на оптоволокне.
Курская область уже на 99% освобождена от оккупантов.
Небольшие группы боевиков прячутся по лесам вдоль границы. Все пути снабжения для них сейчас перекрыты и выйти обратно на территорию Украины они уже не могут, так как небо полностью контролируют наши разведывательные и ударные дроны.
И согласно последним данным, больше всего националистов осталось в поселке Горналь.