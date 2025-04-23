Курская область освобождена от оккупантов на 99%

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По замаскированной технике противника бьют наши дроны на оптоволокне.

Курская область уже на 99% освобождена от оккупантов.

Небольшие группы боевиков прячутся по лесам вдоль границы. Все пути снабжения для них сейчас перекрыты и выйти обратно на территорию Украины они уже не могут, так как небо полностью контролируют наши разведывательные и ударные дроны.

И согласно последним данным, больше всего националистов осталось в поселке Горналь.