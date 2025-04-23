Посмертный долг: почему близкие Техника могут остаться без наследства

Фото: Вконтакте/Паша Техник/kunteynir_alive

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Теперь и ипотека покойного исполнителя стала ответственностью его родных.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предпринимает попытки посмертно взыскать с Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) долг в 20 тысяч рублей, который у него остался из-за административного правонарушения. За неделю до ухода рэпера из жизни было возбуждено исполнительное производство. Теперь ответственность за невыплату суммы Техника понесут его наследники, о чем в беседе с aif.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Семья музыканта, по словам эксперта, будет ответственная как за положительный, так и за отрицательный баланс, то есть на ее членов возлагаются все обязательства, оформленные до смерти Павла. В случае вынесения постановления о задолженности после смерти человека, его необходимо прекратить. Однако, если постановление выносится до трагедии, то наследники обязаны выплатить долг, поскольку оно приобрело законную силу до гибели человека.

По словам специалиста, по истечению полгода, после вступления наследников в свои права, их обяжут выплачивать штраф в том случае, если обжалований не будет. К тому же Алешкин добавил, что с отсутствием выплат к ним могут применить предупредительные меры.

У исполнителя при жизни также была ипотека. Адвокат пояснил, что дальнейшее ее погашение зависит от того, кто вступит в права по наследованию жилплощади покойного рэпера.

«Этот человек будет обязан продолжить выплаты по ипотечному кредиту, а также заключить новый договор с банком», — пояснил собеседник.

Паша Техник скончался 4 апреля в одном из медицинских учреждений Таиланда от «септического шока». Церемония прощания и похороны прошли 11 апреля в Москве. Похоронили исполнителя на Николо-Архангельском кладбище.

Близкий друг артиста пианист Лука Сафронов делился, что Паша Техник на момент ремиссии работал изо всех сих, поскольку хотел погасить ипотеку за квартиру для сына и оказать поддержку родителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Паша Техник осудил бы своих фанатов за порчу стены музыканта Виктора Цоя.