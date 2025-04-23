Уроки под музыку Моцарта: Алсу рассказала о терапии старшей дочери

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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18-летняя Сафина окончила музыкальную школу с отличием.

Старшая дочь певицы Алсу Сафина включает классическую музыку, когда делает уроки. Об этом певица рассказала в беседе с 5-tv.ru на церемонии музыкальной премии BraVo, которая прошла на Исторической сцене Большого театра.

«Это удивительно. Я ее этому не приучала, но это ее расслабляет и помогает думать, как она говорит. Это такая терапия», — рассказала Алсу.

Алсу считает, что без классики — никуда. Музыка в ее жизни появилась рано: в шесть лет она пошла в музыкальную школу, сама выбрала путь и буквально упросила родителей купить первое фортепиано. Сейчас ту же тягу она видит у своих детей. Обе дочери окончили музыкальную школу с отличием. По мнению артистки, это не просто увлечение, а серьезная основа.

«И это очень помогает в жизни не только, если ты хочешь стать музыкантом, вообще это очень развивает все полушария и очень полезно для здоровья», — поделилась своими мыслями певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем мечтает стать сын Алсу.