Ты бессмертный что ли? Кого нельзя уволить за работу в состоянии алкогольного опьянения

Фото: 5-tv.ru

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Названы две категории граждан, которым можно не бояться лишиться должности в этом случае.

Употребление горячительных напитков во время или перед началом рабочего дня запрещено, за это могут уволить. Но карательная мера может обойти стороной две категории сотрудников. О них в беседе с журналистами Life.ru рассказал адвокат Михаил Салкин.

По Трудовому кодексу установлено, что сотрудника, находящегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения разрешено уволить.

После установления внешнего факта опьянения работника нужно отстранить от дел и отправить на медицинское освидетельствование. В случае официального подтверждения предположений от сотрудника необходимо взять объяснение, а затем уволить. На все мероприятия, при этом, не должно уйти больше одного месяца.

Две категории работников могут избежать участи быть уволенными. Во-первых, это те, у кого опьянение наступило в результате употребления лекарств, назначенных врачом. Вторая категория еще интереснее: за работу в нетрезвом виде не уволят… беременную женщину, гласит Трудовой кодекс РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, какой вред здоровью приносят энергетические напитки.