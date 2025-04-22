Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Трагический инцидент произошел неподалеку от города Пахалгам.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с совершенным терактом неподалеку от города Пахалгам. Информацию передает официальный сайт Кремля.

«Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — заверил коллегу российский лидер.

Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе трагического инцидента и передал слова сочувствия и поддержки семьям убитых. Глава России отметил, что терроризму не может быть никаких оправданий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате нападения группы террористов на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира погибли 27 человек. Согласно словам одного из пострадавших, огонь по людям открыли двое террористов в военной форме. Среди погибших есть иностранцы, женщины и пожилые люди.

Ответственность за нападение на себя взял «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.