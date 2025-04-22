На кинофестивале в Москве анонсировали создание Евразийской киноакадемии

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Владимир Путин поддержал инициативу, отметив ее значимость для укрепления связей между странами региона и продвижения национальных культур.

В рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) сегодня состоялась презентация Евразийской киноакадемии. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в своем видео-обращении к гостям и участникам ММКФ, это грандиозный проект, который должен стать площадкой для творческих экспериментов и пространством для культурного обмена.

«Знаю, что идея создания такой академии вызвало у профессионального сообщества большой интерес. Свое участие в ее работе подтвердили многие мэтры российского и мирового кинематографа. И уверен, их число будет только расти", - сказал Владимир Путин.

«Принципы и ориентиры, на которые в своей деятельности опирается киноакадемия, разделяют в подавляющем большинстве государств Евразии. Она призвана стать открытой площадкой творческого взаимодействия, основанного на уважении национальных интересов, традиционных ценностей, культурной самобытности народов разных стран», — отметил глава государства.