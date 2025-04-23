Ученый пропал во время экспедиции в Каспийском море

Ученый Бухарицин пропал во время экспедиции на остров в Каспийском море

Фото, видео: © РИА Новости/Ольга Головко; 5-tv.ru

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Географа ищут в районе острова Укатный.

Глава Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в Каспийском море. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Как уточнили в ведомстве, ученый исчез во время научной экспедиции в районе острова Укатный, организованной Каспийской флотилией. К поискам подключены пограничный корабль и два катера.

Бухарицин находился в составе научной группы, прибывшей на Укатный — один из самых удаленных островов дельты Волги, расположенный недалеко от границы с Казахстаном. Экспедиция занималась картографированием прибрежной зоны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто пропадает в России чаще всего. Ими оказались люди в возрасте от 25 до 45 лет. К подобной статистике привели «молодеющие инсульты», из-за которых люди просто перестают выходить на связь.

Более того, в пропажах виноваты и иные обострившиеся проблемы со здоровьем, а также невнимательное отношение к самочувствию сотрудников со стороны работодателей.