Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва во Владимирской области
Дарья Евстрахина 124 0
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Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин
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На месте происшествия работают экстренные службы.
Жителей поселка Барсово эвакуируют в школы соседних поселков после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Информацию сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона.
О происшествии рассказал в официальном Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Политик подчеркнул, что на месте ЧП работают экстренные службы. Вся подробная информация уточняется.