Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва во Владимирской области

Дарья Евстрахина 124 0
Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва во Владимирской области
Срочная
новость

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

На месте происшествия работают экстренные службы.

Жителей поселка Барсово эвакуируют в школы соседних поселков после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Информацию сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона.

О происшествии рассказал в официальном Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Политик подчеркнул, что на месте ЧП работают экстренные службы. Вся подробная информация уточняется.