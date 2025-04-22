Мишустин: инвесторы системно финансируют проекты РФ вопреки внешнему давлению

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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По итогам прошлого года вложения в основной капитал выросли на 7,5%.

Инвесторы продолжают системно вкладываться в российские проекты вопреки внешнему давлению. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса. Вложения в основной капитал по итогам прошлого года выросли почти на 7,5%.

Мишустин также объяснил, каким образом была стимулирована предпринимательская инициатива и облегчены условия ведения бизнеса. Одна из мер — работа правительства РФ по снижению административной нагрузки и реформированию контрольной деятельности. Это помогает сокращать финансовые издержки предпринимателей.

Президент России Владимир Путин поручил установить налоговый вычет, с помощью которого можно будет сократить налог на прибыль на объем капитальных расходов, не выходящих за рамки инвестиционного проекта.

«Вопреки внешнему давлению, инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%. Это предопределило динамику экономики в целом», — уточнил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-премьер Патрушев назвал требования к новым мусоровозам в РФ.