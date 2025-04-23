На пути к здоровому образу жизни: россияне стали меньше курить

Количество курящих людей в РФ за последние 15 лет уменьшилось вдвое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Еще в 2009 году доля курильщиков составляла около 39,5%.

За последние годы россияне стали гораздо меньше курить и пить. Об этом заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

Так, по статистике, в 2009 году доля курильщиков в стране составляла 39,5%, а в 2024 году — 18,6%.

«В последние шесть лет распространение курения табака среди населения РФ в возрасте 15 лет и старше сократилось…» — подчеркнул Мурашко.

Помимо этого, глава Минздрава рассказал о том, что потребление алкоголя за прошедшие пять лет снизилось на 6,7%.

Мурашко уверен, что на россиян повлияли принятые меры по популяризации здорового образа жизни.

«Личный пример медицинского специалиста по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, станет отличным стимулом для пациентов, для каждого гражданина», — добавил министр.

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