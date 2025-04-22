Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Попытка перечеркнуть великие, проверенные веками произведения искусства, приводит к деградации.

Отмена культуры — явление, которое должно было многому научить людей. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на VII церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Последние несколько лет мир проходил очень важный урок. «Эксперименты» с отменами культур привели к серьезным последствиям, которые должны были научить людей важным истинам. По мнению Захаровой, разрушительная повестка разрушает в первую очередь того, что ее транслирует, отменить великое и проверенное веками невозможно, а попытки сделать это ведут к деградации виновников.

«Понятное дело, идиотов ничего не исправит, но людей думающих это должно было чему-нибудь научить», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова любит классическую музыку. Она с детства знакома с искусством и убеждена, что всегда есть потребность знакомить с ним детей.

«Я очень любила балеты. Естественно, Петр Ильич Чайковский весь. Я очень люблю Бетховена, я люблю Минкуса. Не знаю, чего я не люблю», — поделилась Мария.

Приучить детей к театру может быть непросто. Однако это необходимо, если вы хотите взять их с собой на постановку. Мария Захарова рассказала о случае, который произошел с ней и ее друзьями в Большом театре.

«В новогодний период мы ходили на „Щелкунчика“ и друзья предупреждали меня, что будет „сложновато“. Я думаю, как может быть Щелкунчик, Большой театр перед Новым годом и „сложновато“? А они были правы, потому что рядом в ложе сидели люди, которые приобрели эти билеты, готовились, но забыли подготовить детей», — поделилась Захарова.

Для того, чтобы подготовить детей к посещению театра, можно прочитать с ними произведение-первоисточник, объяснить правила поведения в зале и основу теории. Как минимум, что такое пуанты и классический танец, уверена Захарова.

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