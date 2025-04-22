Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

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Также была уничтожена станция РЭБ, а также склад боеприпасов противника.

В ходе боевых действий на курском направлении за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в живой силе. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации 22 апреля, потери составили более 160 боевиков.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», — указано в сообщении.

В министерстве сообщили, что российские военные нанесли удар по станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожили склад боеприпасов противника. Также было отмечено, что четыре украинца добровольно сдались в плен.

Кроме того, сообщается, что в ходе наступления подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Горналь в Курской области.

В тот же день в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка. Сообщается, что в ходе операции противник потерял около 300 человек личного состава, один танк, пять боевых машин, бронетранспортер M113 американского производства и восемь автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, из освобожденного Константинополя в ДНР эвакуировали местных жителей.