Трое геологов спасены после провала вездеходов под лед в Хабаровском крае

Фото, видео: 5-tv.ru

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Люди провели 17 часов на крышах техники и были эвакуированы вертолетом.

В Хабаровском крае спасли тонущих геологов. Кадры уникальной операции оказались в распоряжении «Известий».

Группа на вездеходах провалилась под лед. Люди смогли выбраться. Повезло, что машины затонули не полностью. Участники экспедиции залезли на крышу и стали ждать помощи.

До берега оставалось всего 20 метров. Но преодолеть даже небольшое расстояние в ледяной воде и при сильном течении — миссия невыполнимая.

Так они провели почти сутки. Геологов спустя 17 часов обнаружили спасатели.

«В этих машинах находилось три человека: водители и старший команды. Мильное течение и льдины начали уже двигать их транспорт. Спустились на сурах к ним. Один на одну машину, другой на другую машину, надели на них обвязку. И с помощью вертолетной лебедки подняли их на борт», — рассказал спасатель парашютно-десантного подразделения Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.

Замерзших геологов согрели горячим чаем. Как уточнили в МЧС, помощь медиков никому не потребовалась. Спасенных доставили в город Февральск, откуда группа изначально отправилась к рабочему участку.