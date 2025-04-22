Трое геологов спасены после провала вездеходов под лед в Хабаровском крае
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Люди провели 17 часов на крышах техники и были эвакуированы вертолетом.
В Хабаровском крае спасли тонущих геологов. Кадры уникальной операции оказались в распоряжении «Известий».
Группа на вездеходах провалилась под лед. Люди смогли выбраться. Повезло, что машины затонули не полностью. Участники экспедиции залезли на крышу и стали ждать помощи.
До берега оставалось всего 20 метров. Но преодолеть даже небольшое расстояние в ледяной воде и при сильном течении — миссия невыполнимая.
Так они провели почти сутки. Геологов спустя 17 часов обнаружили спасатели.
«В этих машинах находилось три человека: водители и старший команды. Мильное течение и льдины начали уже двигать их транспорт. Спустились на сурах к ним. Один на одну машину, другой на другую машину, надели на них обвязку. И с помощью вертолетной лебедки подняли их на борт», — рассказал спасатель парашютно-десантного подразделения Поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Глазков.
Замерзших геологов согрели горячим чаем. Как уточнили в МЧС, помощь медиков никому не потребовалась. Спасенных доставили в город Февральск, откуда группа изначально отправилась к рабочему участку.