ДТП с участием грузовиков временно остановило движение на трассе М-11 «Нева»
ДТП парализовало движение по трассе М-11 в сторону Москвы
Фото, видео: Telegram/МЧС Тверской области /https://t.me/mchs_tver_69; 5-tv.ru
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Две фуры и легковое авто столкнулись на 195-м километре трассы.
На протяжении нескольких часов заблокировано движение в сторону Москвы по участку трассы М-11 «Нева» из-за огненной аварии.
На 195-м километре трассы в районе Твери столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. После мощного удара фуры развернуло поперек проезжей части, после чего транспорт загорелся. Известно о двух пострадавших.
Сейчас все потушено, однако на месте по-прежнему работают сотрудники МЧС и врачи. Все машины пока перенаправляют на другую магистраль — М-10 «Россия».