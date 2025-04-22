Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; Instagram*/zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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На своей страничке она поделилась видео с подарком супруга.

Зепюр Брутян растрогала поклонников романтичным видео с мужем Павлом Прилучным. Актриса опубликовала в соцсетях кадры, на которых супруг возвращается домой с букетом белых роз. В ответ на неожиданный жест звезда сериала «В клетке» с улыбкой бросается к нему в объятия и целует в губы.

«Ну не могу! Люблю», — подписала видео Брутян.

Звезды фильма «Неприличные гости» уже почти два года официально женаты, и за это время успели стать родителями — в апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Несмотря на плотные графики съемок, Прилучный, как неоднократно отмечала Брутян в интервью, старается каждый день делать для нее маленькие сюрпризы. Она признавалась, что больше всего ценит их совместные поездки и яркие эмоции в отношениях.

Пара познакомилась еще в 2018 году на съемках, когда Павел Прилучный был женат на Агате Муцениеце. Актер развелся в 2020-м, а летом 2022 года появились новости о его свадьбе с Зепюр Брутян.

Сейчас супруги воспитывают сына Микаэля, которому скоро исполнится два года. В их доме также живет Тимофей — старший сын Прилучного от первого брака. Дочь Мия осталась с матерью, но часто бывает у отца. В марте Павел добивался снижения алиментов детям, объясняя это изменившимися обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась борьба Прилучного и Муцениеце за алименты.

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