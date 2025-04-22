SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

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Вместе с Ярославом Дроновым над композицией работали Николай Расторгуев и Александр Вайнберг.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, к 80-летию Великой Победы исполнил песню «Минута молчания». Автором композиции является бывший солист группы «Любэ» Александр Вайнберг.

Песня «Минута молчания» — заглавная композиция к фильму «В списках не значился». Премьерным показом этой ленты открылся Московский международной кинофестиваль. Первоисточник — одноименная повесть Бориса Васильева. В центре сюжета — молодой лейтенант Плужников, прибывший на службу в Брестскую крепость.

«Нам нужны такие песни, как «Минута молчания». Она создавалась как заглавная для фильма «В списках не значился», но я уверен, что у нее будет своя жизнь. Она уйдет в народ, потому что несет в себе память, историю, трагедию, задевшую каждую семью в нашей стране», — рассказал 5-tv.ru SHAMAN.

«Александр Вайнберг написал песню „Минута молчания“, которую он предложил одному из продюсеров картины, своему старому товарищу, Владимиру Машкову», — рассказал певец Николай Расторгуев в беседе с 5-tv.ru.

Владимир Машков остался доволен песней, было принято решение включить ее в фильм. А затем у продюсеров «В списках не значился» появилась идея снять клип на эту композицию. Его премьера состоялась сегодня.

«В съемке помимо меня приняли участие Ярослав Дронов и сам автор песни, Александр Вайнберг», — заключил Расторгуев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN захотел стать учителем.