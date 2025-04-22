Вы можете стать жертвой кибермошенников: четыре признака угрозы и как защититься

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Злоумышленники могут собирать личные данные через вредоносное ПО на устройстве или запрашивать сведения на официальных порталах.

В 2024 году уровень киберпреступности в России достиг рекордного значения — из-за действий мошенников граждане потеряли более 27,5 миллиардов рублей, сообщил Центробанк. Эксперты кибербезопасности назвали aif.ru четыре признака, что человека обманывают злоумышленники.

Первым тревожным сигналом является нестандартное поведение смартфона.

«Есть признаки, которые могут лишь намекать на возможное заражение и слежку со стороны злоумышленников», — пояснил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

По его словам, если массово приходят коды восстановления к аккаунтам, резко вырос расход трафика или телефон стал быстрее разряжаться — стоит насторожиться. Такие сбои могут говорить о том, что вредоносное ПО получило доступ к устройству и передает с него данные злоумышленникам.

Специалисты рекомендуют использовать только официальные антивирусные программы и регулярно обновлять приложения, чтобы закрыть возможные уязвимости.

Еще один важный совет — регулярно проверять кредитную историю. Экономист Елена Молокова рассказала о реальном случае: мужчина случайно узнал о долге, когда начали начисляться проценты.

«Пока он пытался доказать, что не виноват и кредит не брал, долг рос», — отметила она.

Специалисты советуют проверять кредитную историю хотя бы дважды в год. Это можно сделать бесплатно через бюро кредитных историй, информацию о нем легко найти на портале «Госуслуги».

Если вы владеете домом, участком или квартирой, стоит проверить, кто интересовался объектами в Росреестре. Кроме того, можно обезопасить себя заранее.

«Рекомендую подать заявление о запрете на регистрацию сделок с объектом без личного участия собственника», — советует юрист Оксана Бондаревич.

Это можно сделать в МФЦ, процедура бесплатная. Запрет защитит жилье от попыток мошенников провернуть сделки без ведома владельца.

Также, иногда мошенники регистрируют на граждан фирму-однодневку. Чтобы проверить, не являетесь ли вы учредителем компании, достаточно зайти на сайт ФНС и перейти в раздел «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц». Если за вами числится неизвестная организация, следует обратиться в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи.