Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Скульптора не стало 22 апреля.

Похороны художника-монументалиста, скульптора и президента Российской академии художеств Зураба Церетели пройдут в Дидубийском пантеоне Грузии. Об этом сообщил его внук Василий Церетели в беседе с ТАСС.

Известно, что прощание состоится в храме Христа Спасителя в Москве.

«[Прощание] будет в храме Христа Спасителя и потом уже в Дидубийском пантеоне в Грузии повторно», — сказал Василий Церетели.

О смерти скульптора стало известно ранее в этот день. Зураб Церетели умер в мастерской у себя дома от остановки сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили «Известиям».

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он участвовал в проекте по восстановлению храма Христа Спасителя в Москве, разработал дизайн для новой Манежной площади и внутреннего убранства торгового центра «Охотный ряд».

В 1997 году Церетели стал президентом Российской академии художеств. Позже он занял должность директора Московского музея современного искусства.

Творения этого мастера можно увидеть в разных уголках планеты. Например, в Санкт-Петербурге установлен памятник Ивану Шувалову, основателю Академии художеств. В Пскове можно увидеть памятник княгине Ольге. Во французском городе Агда есть скульптура, посвященная Оноре де Бальзаку. В Москве установлен памятник генералу Шарлю де Голлю.

Ранее 5-tv.ru писал, каким был Зураб Церетели.