«Родители на выгуле»: Петров впервые вывел в свет жену после рождения ребенка
Петров впервые вывел в свет жену после рождения ребенка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Молодые родители посетили светское мероприятие.
Актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова впервые вышли в свет вместе после рождения ребенка. Об этом пишет 7Дней.ru.
Молодые родители посетили в столице премьеру фильма «Почтарь», где Петров исполнил главную роль. Показ ленты прошел в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Пара выглядела довольно счастливой.
Виктория вышла на красную дорожку в белом приталенном платье выше колена с объемными рукавами.
«Родители на выгуле», — подписала она публикацию в соцсетях, где позирует с мужем.
Виктория Антонова и Александр Петров.
Роман Александра Петрова и Виктории Антоновой развивался очень стремительно: пара поженилась спустя пару недель после знакомства. Как признавался сам актер, уже в первую их встречу он почувствовал, что встретил «свою» женщину. Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года.
В начале апреля этого года стало известно, что 23-летняя Виктория родила мальчика.
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