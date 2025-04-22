Даже не скрывают: на Украине признали закупку российского газа

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдико

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Он идет через «Турецкий поток» в Сербию и Венгрию, а Незалежная его перехватывает.

Украина продолжает закупать российский газ, который доставляется в страну через «Турецкий поток». Об этом сообщил первый заместитель главы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире местного телеканала.

Он отметил, что газ поступает в Сербию и Венгрию, а Незалежная его «перехватывает», якобы не зная, от кого он конкретно поставляется. Дело в том, что невозможно точно определить происхождение молекул.

«Европа — это единый газовый рынок, и на самом деле там действует принцип замещения, то есть мы не знаем, какой мы де-факто покупаем газ. Даже не может быть, а точно, покупаем и российский газ, который через „Турецкий поток“ идет в Сербию, в Венгрию», — рассказал украинский политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне торговой войны в Европе даже передумали вводить санкции против российского сжиженного газа. По данным Reuters, ЕС решил не включать этот запрет в новый 17-й пакет санкций.

Ожидается, что его Брюссель представит летом. От ограничения отказались после того, как сразу несколько стран настояли, что для них критически важно закупать российский газ.