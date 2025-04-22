Весенняя вакцинация: какие три прививки нужно сделать в обязательном порядке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В России есть эндемичные зоны, где заражение некоторыми болезнями происходит достаточно часто.

Весной необходимо прививаться от клещевого энцефалита, столбняка и бешенства. Об этом сообщил изданию Газета.ру врач-гериатр и терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава РФ Андрей Изюмов.

По словам эксперта, иммунная система при встрече с инфекцией запускает защитные реакции. Однако если организм сталкивается с патогеном впервые, он оказывается без необходимой защиты. Прививки помогают заранее подготовиться к возможной встрече с инфекцией.

«Когда иммунная система сталкивается с инфекционными агентами, она пытается их уничтожить. В процессе этой борьбы в нашем организме происходят сложные иммунологические реакции, в результате которых вырабатываются антитела, которые нас и защищают. Но если организм встречается с инфекцией впервые, защитных антител у него нет, и дело может закончиться печально», — объяснил врач.

Особенно актуальна весной вакцинация от столбняка. Инфекция передается через повреждения кожи — ссадины, царапины или раны. Возбудитель болезни живет в земле, и заразиться можно даже через мелкую царапину. Поэтому в группе риска оказываются дачники, садоводы, строители и все, кто контактирует с землей.

Не менее важна вакцинация от клещевого энцефалита. С наступлением тепла активизируются клещи, и риск заражения возрастает не только в лесах, но и в городских парках.

«Заболевание передается через укус клеща. Причем опасность может поджидать где угодно, даже в городах, где ежегодно проводится обработка зеленых зон от этих насекомых. А особенно бдительным надо быть лесникам, грибникам, туристам», — рассказал гериатр.

Врач отметил, что в России есть эндемичные зоны, где заражение энцефалитом происходит чаще всего. Тем, кто планирует путешествие по таким местам, он посоветовал заранее проверить эпидемиологическую обстановку — это можно сделать через сайт Роспотребнадзора.

Третья важная прививка — от бешенства. Инфекция может передаваться не только через укусы животных, но и при контакте поврежденной кожи со слюной зараженного. В группе риска — охотники и жители сельской местности.

«Заболевание передается через укус животного, ослюнение поврежденного кожного покрова зараженной слюной, путем употребления зараженного мяса или молока», — уточнил он.

Кроме того, в случае экстренной необходимости вакцинацию против столбняка и бешенства можно провести немедленно — сразу после контакта с потенциальным источником заражения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что укусы клещей уже фиксируют в регионах России.