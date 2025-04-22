Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Бои продолжались десять дней, но украинских боевиков удалось вытеснить с территории.

Российские бойцы освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области от оккупации украинских боевиков. Об этом сообщила в официальном Telegram-канале группировка войск «Север».

«В ходе упорных боев, продолжавшихся более 10 дней, бесстрашные сломили сопротивление противника и выполнили свой священный долг, освободив Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района», — отметили бойцы.

Кадрами освобождения мужского монастыря делятся «Известия». Известно, что для ВСУ он служил объектом, на котором боевики располагали пункты управления дронами и артиллерийские расчеты. В близлежащих зданиях пряталась живая сила украинских нацистов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.