Множество нюансов: как будет оплачиваться работа в майские праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В последнем месяце весны предусмотрено 13 выходных дней.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в майские праздники будет оплачиваться в двойном размере, если сотрудник работает посменно, сдельно или по тарифной ставке. Об этом пишут URA.RU.

Май — период, насыщенный праздниками. С 1 по 4 мая — праздник Весны и Труда, как следствие — выходные. Далее — празднование Дня Победы с 8 по 11 мая. Всего в последнем месяце весны предусмотрено 13 выходных и 18 рабочих дней. Россияне смогут дольше наслаждаться майскими праздниками благодаря тому, что на 2 и 8 мая лишние выходные перенесли с 4 января и 23 февраля.

Нерабочие праздничные дни — это 1 и 9 мая. Оплату труда в эти даты и сопутствующие им выходные регулирует статья 153 ТК РФ. В случае, если график работы сменный, то оплата в двойном размере положена только 1 и 9 числа.

Сотрудникам с пятидневной рабочей неделей полагается двойная оплата в случае выхода на работу в праздничные или выходные дни. Если человек работал в эти даты, он вправе получить другой день отдыха. При таком раскладе смена в праздник не будет оплачиваться в двойном размере, а в отгул на счет сотрудника не поступит ни рубля.

Двойная оплата полагается сотрудникам, чей труд оплачивается по дневным и часовым ставкам, а также сдельщикам. Сотрудники с окладом могут рассчитывать на одинарную сумму сверх оклада за работу в пределах месячной нормы, а за сверхурочную — двойную

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