Благотворительный тираж «Русского лото» собрал 48,7 млн рублей

Фото: 5-tv.ru

Средства от пасхального тиража направят православной службе помощи «Милосердие».

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направит 48,7 млн рублей на благотворительные цели крупнейшей в России православной социальной службе помощи «Милосердие», рассказали в пресс-службе организации. Эти средства были собраны по итогам третьего благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото». В адрес «Милосердия» было пожертвовано 10 рублей с каждого проданного лотерейного билета на 1635-й тираж. Всего на пасхальный тираж было продано 4 870 467 билетов.

«Традиционно 10 рублей с каждого проданного билета „Столото“ направит православной социальной службе помощи „Милосердие“. Таким образом каждый участник 1635-го тиража содействует тому, что в скором времени чья-то жизнь изменится к лучшему. Мы гордимся, что благотворительная инициатива „Русского лото“ в очередной раз получила такой большой отклик», — заявила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

За три года в рамках розыгрышей пасхальных тиражей «Русского лото» на благотворительные цели было собрано уже более 153,7 млн рублей: 58,6 млн в 2023 году, 46,4 млн — в 2024-м и 48,7 млн — в 2025 году.

Подопечные службы «Милосердие» — дети и взрослые с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Средства, собранные по итогам 1635-го тиража «Русского лото», пойдут на оказание адресной, гуманитарной, медицинской, социальной и духовной помощи.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.