В России может быть принят закон об ограничении платного образования

Закон об ограничении платного образования может быть принят в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Проект рассмотрят в весеннюю сессию Госдумы.

В весеннюю сессию Госдумы может быть принят закон об ограничении платного образования. Об этом «Известиям» рассказала руководитель комитета по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Первое чтение законопроекта запланировано на май, и я допускаю, что до конца сессии он может быть принят в окончательном чтении. Новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров», — сказала она.

По мнению Лантратовой, множество университетов сейчас представляют из себя «фабрики дипломов». Такие учреждения выпускают специалистов в невостребованных направлениях.

Новый закон даст правительству право устанавливать квоты на платные места. Количество студентов, обучающихся в вузе на коммерческой основе, не должно выходить за их пределы. Эта стратегия не лишает возможности получить платное образование, она делает его эффективным и качественным.

Известно, что этот законопроект поддержали комитеты по просвещению, развитию гражданского общества и охране здоровья.

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