В Петербурге кикшеринги стали ответчиками по искам на миллионы рублей
Сервисы аренды самокатов стали ответчиками по искам на миллионы рублей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Пострадавшие в ДТП требуют компенсацию морального вреда, расходов на лечение и юридическую помощь.
В Санкт-Петербурге люди, которые оказались под колесами самокатов, пытаются добиться справедливости. Появились первые иски к кикшеринговым компаниям.
У пострадавших в результате наезда серьезные травмы. Некоторые остались инвалидами. Ответчиком выступают сервисы аренды.
Сейчас на рассмотрении три иска о компенсации морального вреда на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей. Пострадавшие требуют возмещение стоимости услуг адвокатов, а также ущерба.