Фото, видео: PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В результате происшествия два человека получили ожоги.

В центре Махачкалы произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. По данным республиканского управления МЧС, все случилось в квартире на десятом этаже.

В результате два человека получили ожоги, их отправили в больницу. Взрывной волной в квартире выбило стекла. При этом пожара не возникло, и общая эвакуация жителей не потребовалась.