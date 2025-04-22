Рост продаж замороженной пиццы в США может указывать на начало рецессии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

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Это может быть связано с экономической нестабильностью и снижением уровня доходов граждан, что вынуждает их выбирать более дешевые варианты питания.

Соединенным Штатам грозит рецессия. Первым признаком скорого экономического кризиса стал возросший спрос на замороженную пиццу. Как пишет Business Insider, американцы массово начали ее скупать, потому что уже не могут позволить себе есть в ресторанах.

В кризисные периоды в США всегда склоняются к тому, чтобы покупать полуфабрикаты и больше питаться дома, отмечают аналитики. Это свидетельствует о резком снижении доходов.

Показательно, что в 2009 году, в разгар рецессии, продажи замороженных продуктов в США выросли на 3%.