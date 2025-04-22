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Артиллерийская поддержка и использование БПЛА позволяют нашим войскам эффективно уничтожать технику противника.

Украинские боевики использовали пасхальное перемирие, чтобы нарастить резервы и доставить на передовую боеприпасы. Но это не мешает нашим военным наступать по всей линии фронта. Вражеские подразделения сейчас несут большие потери в районе Красного Лимана. Об успешном продвижении российской армии на этом направлении — в репортаже военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

«Сейчас по такой открытой местности движемся под аккомпанемент дрона-детектора, его тревожного сигнала. Но он показывает, что вражеский дрон где-то параллельно двигается, к счастью для нас, поэтому вроде безопасно до позиции доедем», — сообщил корреспондент.

Перемещаться по солнечной погоде — риск высочайший, мы как на ладони для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но времени ждать нет.

«Я получил ранение из-за этого, недалеко отсюда. Он пикировал и промахнулся, попал справа от „Урала“, а я был возле топливного бака», — отметил боец группировки войск «Запад» с позывным «Комбинатор».

Краснолиманское направление активно задвигалось. Наши уже на полтора километра расширили зону контроля к югу Ямполовки, после взятия под контроль Екатериновки и освобождения Новомихайловки продвигаются в поселке Новое. Поддерживают наступление артиллеристы группировки «Запад».

«Огонь на упреждение, сопровождение передвижения личного состава. Нужно пехоту поддерживать, иначе продвижение будет замедленное», — добавил старший офицер артиллерийской батареи группировки войск «Запад» с позывным «Лабуз».

«Дальность стрельбы — это плюс. То, что можно не слишком близко подъезжать», — объяснил наводчик САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» с позывным «Акимба».

На российских канонирах множество задач. Не только помогать штурмовикам, но и срывать ротации противника, а еще вести контрбатарейную борьбу. То, что не смогла уничтожить артиллерия, с хирургической точностью подчищают наши операторы БПЛА.

«Поражали блиндажи, колесную и гусеничную технику. Враг ее ненавидит, а мы ее любим», — заявил боец с позывным «Кипиш».

Противник смог вздохнуть с облегчением после того, как Россия великодушно и в честь святого праздника провела пасхальное перемирие, которое Вооруженные силы Украины привычно нарушили. Но фора им не помогла. Теперь наши войска компенсируют двухдневную боевую паузу с удвоенной силой и успехом.