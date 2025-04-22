«Разгон. Констелляции»: студенты оживляют историю через театральные спектакли

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Участники проекта берут эпизод и разыгрывают его по ролям.

В необычном формате изучают историю участники проекта «Разгон. Констелляции». Его запустила компания «Иннопрактика». Студенты под руководством ведущих преподавателей знаменитого ГИТИСа перевоплощаются в исторических героев и разыгрывают мини-спектакли. Снимают ролики и выкладывают их на сервисы ВК. Там они набирают миллионы просмотров.

Об уникальном проекте, который объединил десятки городов и тысячи студентов, рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Мы на площадке, где снимают новую серию образовательного блокбастера на стыке документалистики, театра и игрового кино. Вот Дмитрий Донской в сомнениях, как победить Мамая. А это Екатерина II, хочет лично испытать вакцину от оспы, чтобы потом привить всю страну. Тогда — прыжок в неизвестность, без гарантий выживания.

Технология такая: участники проекта берут исторический эпизод, разыгрывают его по ролям, минимум декораций и костюмов, чтобы ничто не отвлекало от сути.

«Особый формат констелляции позволяет оживить историю, сосредоточиться на ярких эпизодах, на исторических личностях и уже через них объяснить подоплеку событий, о которых знает весь мир», — сообщил корреспондент.

Констелляция как раз и значит «стечение обстоятельств», контекст. Не даты и набор имен, как в учебниках, а попытка разложить по полочкам.

«Не просто запомнить, что в таком-то году Петр I решил основать Петербург, а чтобы они учились анализировать, почему, в чем была сложность этого решения», — объяснила преподаватель, выпускница аспирантуры исторического факультета ЯРГУ имени П. Г. Демидова Татьяна Беззубова.

Все участники — студенты. Урок истории тоже для поколения «альфа».

«Когда ребята это проживают, транслируют не только на тот период, но и на текущий. Благодаря этому они будут по-другому осознавать, что сейчас делается», — добавила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактики» Наталья Попова.

Такая форма подачи завораживает зрителя любого возраста.

«Очень тяжело сидеть и слушать большие лекции про историю, высиживать эти длинные и тяжелые пары. Можно увидеть все наглядно», — считает исполнительница роли Екатерины Великой Галина Кишеневская.

Над каждым эпизодом трудится большая команда: актеры, режиссеры, историки, сценаристы, блогеры. «Разгон Констелляции» — продукт компании «Иннопрактика» в кооперации с ГИТИСом, ВКонтакте, Российским военно-историческим обществом.

«Это такая смесь театра и кино, плюс чего-то репортажного, чего-то документального и блогерского, тут все в совокупности, мы вместе изучаем, мы вместе пробуем», — добавила режиссер-постановщик Анна Штукатурова.

Темы не только из российской истории. В этой серии, например, начало героического пути Жанны д’Арк. Причем во флагманском эпизоде играют студенты-актеры, а подхватывают тему сверстники по всей стране. Не артисты, а будущие биологи, физики, экономисты. В российских вузах ставят свой вариант исторических мини-спектаклей, по той же схеме.

Саратов, Симферополь, Нижний Новгород. Авторы проекта «Разгон Констелляции» привлекают даже психологов, чтобы ребята не реплики произносили, а прочувствовали сомнения героев прошлого или вместе обнаружили источник их вдохновения.

«Была уверенность от Жанны, которую я играла, что я смогу, я справлюсь!» — заявила студентка университета имени Н. И. Лобачевского Мария Саранчина.

В таком виде история запомнится и без зубрежки.

«Они понимают, что на самом деле этот проект не про историю, не про то, что это какие-то застывшие памятники, а это конкретные живые люди, такие же, как мы с вами сегодня», — подчеркнула руководитель блогерского сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

Докреалити размещают на платформе «VK Видео», где у каждого эпизода уже больше миллиона просмотров.

«Образовательный контент на нашей видео платформе очень востребован, входит в топ самых популярных. Молодежь сейчас очень заинтересована в исторических факторах, заинтересована в истории», — рассказал директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

«Констелляция» — только одно из 11 направлений молодежного сообщества «Разгон». Есть еще «Космос», «Цирк», «Фольклор», «Шоу». Цель — объединить ребят со всей России, помочь им наполнить мир позитивными смыслами, дать выход творческой энергии.