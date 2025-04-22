Москвич снял на видео катающегося на электросамокате несовершеннолетнего

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Видео он отправил в службу поддержки — теперь родители подростка заплатят огромный штраф.

Москвич донес на школьника на электросамокате. Мальчик зарегистрировался на платформе, указав неправильный возраст.

Местный житель снял, как ребенок катается и отправил в службу поддержки. Теперь родители заплатят штраф в 100 тысяч рублей.

Дети часто используют поддельные аккаунты, чтобы обойти правила и взять в аренду самокат. А после устраивают рискованные заезды на большой скорости. При этом часто сбивают прохожих и сами получают травмы.

Как правило, гонщиков быстро вычисляют по номерам, а родителям потом приходится платить за их экстрим кругленькие суммы штрафов.