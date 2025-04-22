Опасное перенапряжение: как стресс влияет на состояние зубов

Фото: www.globallookpress.com

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Не исключено появление микротрещин и сколов.

Постоянный стресс негативно сказывается на общем состоянии организма и, в том числе, на здоровье зубов. В разговоре с журналистами портала Газета.ру стоматолог-ортопед Павел Колесов рассказал, как перегрузка психики может привести к разрушению эмали.

Главным стрессовым фактором выступает выработка гормонов кортизола и адреналина. Второй стимулирует нервные волокна и оказывает воздействие на жевательные мышцы. В результате возрастает функциональная способность и сила сжатия.

Колесов напомнил, что в кино часто во время напряженного момента у героев начинают «играть» жевательные мышцы. Специалист отметил, что в этот момент зубы испытывают перенапряжение, что ведет к появлению микротрещин и сколов зубной эмали. К тому же адреналин провоцирует спазм периферических сосудов, что подрывает питание тканей, в числе пульпы и слизистой оболочки ротовой полости.

Слюны также становится меньше, тогда как она выступает резервным раствором, который нейтрализует кислотное воздействие, содержащееся в продуктах питания и выделяющееся в процессе жизнедеятельности бактерий. Кислоты при взаимодействии с кальцием в эмали зубов делают ее более пористой, а, значит, и благоприятной для задержки бактерий. При этом из-за недостатка слюны восполнить микроэлементы эмали и пресечь действие патогенов не получается.

Все это ведет к заметному ухудшению структуры тканей — слизистая истончается, убывают и перестраиваются костные ткани, структура эмали нарушается, барьерная функция слизистой снижается. Стоматолог отметил, что негативные последствия чаще видны в оголении корней и в возникновении болезненных высыпаний на слизистой полости рта — стоматитов и глосситов.

Стрессовые ситуации часто приводят к бессоннице, а также к спазмам в мышцах. В жевательной системе это явление носит название бруксизма и представляет собой скрежетание зубами или их сильное сжатие во сне. Бруксизм приводит к стиранию зубной эмали, вследствие чего может даже сломаться зуб.

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