Сестры Хачатурян отреагировали на приговор отцу

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Точка в резонансном деле еще не поставлена.

Сестрам Хачатурян рассказали о решении суда признать их отца виновным в насилии посмертно. Об их реакции в беседе с Lenta.ru рассказал адвокат девушек Алексей Паршин.

«Они очень довольны, и мы довольны. Все довольны, кроме стороны Михаила Хачатуряна», — подчеркнул юрист.

По словам Паршина, в данный момент ожидается окончательное решение суда о том, что сестры прибегли к действиям необходимой самообороны, чтобы уголовное преследование прекратилось.

«Теперь уже очевидно, что Хачатурян совершал преступления — это факт, установленный судом», — заявил правозащитник.

До этого Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Хачатуряна осудили за насильственные действия сексуального характера, избиения и изготовление порнографии с последующим ее распространением в сети.

Отца сестры Хачатурян убили 27 июля 2018 года. Как отмечало следствие, девушки закололи родителя в квартире, поскольку тот долгое время издевался над ними.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну.