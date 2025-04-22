Около 300 человек были спасены из загоревшегося самолета в США

Фото, видео: 5-tv.ru

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Инцидент произошел в аэропорту Орландо.

Огненный шар в иллюминаторе! Только это не солнце… В американском аэропорту Орландо двигатель самолета загорелся еще до взлета.

Пассажирам пришлось эвакуироваться по аварийным трапам. Около 300 человек покинули борт, обошлось без пострадавших.

Пожарная команда быстро потушила пламя — авиакомпания начала расследование инцидента. Под прицелом — техники, которые готовили борт к вылету.

Ранее 5-tv.ru писал, что Китай приостанавливает закупки Boeing из-за повышения пошлин США. Отменяется как минимум 10 заказов на Boeing 737 Мах.

До повышения пошлин каждый из бортов стоил примерно 100 миллионов долларов. Теперь цена увеличилась до 250 миллионов, но за эти деньги Китаю самолеты не нужны. А ведь это страна, на которую приходится 20% всего мирового спроса на авиасуда.

Отложить получение лайнеров Boeing планирует и крупнейший лоукостер Европы — Ryanair. Причина все та же — подорожание самолетов из-за высоких пошлин.