Тейлор Свифт может достаться главная роль в ремейке фильма «Телохранитель»

Певица Тейлор Свифт может исполнить главную роль в ремейке мелодрамы «Телохранитель». Об этом сообщили Daily Mail.

Режиссером будущей картины станет Сэм Ренч. До этого он работал над документальной лентой о Свифт — The Eras Tour.

По заявлению инсайдера журналистов, певица готова подписать контракт. Как отмечает источник, исполнительница намерена повлиять и на то, кому достанется роль собственно телохранителя, в которого по классическому сюжету влюбляется главная героиня.

Инсайдер поделился, что на роль главного героя пробуются Том Круз, Бен Аффлек и Брэд Питт. Окончательный выбор в пользу одного из знаменитостей пока не сделан.

Фильм «Телохранитель» режиссера Мика Джексона появился на киноэкранах в 1992 году. Главные роли исполнили певица Уитни Хьюстон и актер Кевин Костнер. Картина дважды номинировалась на «Оскар». При этом заглавная композиция саундтрека фильма I Will Always Love You обрела огромную популярность, а Хьюстон получила две премии «Грэмми».

