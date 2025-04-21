Акцию «Чтения Победы» к 80-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны провели в Минске

В Минске организовали чтения в память о героизме народа Белоруссии в ВОВ

Фото, видео: 5-tv.ru

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В мероприятии приняли участие актеры, музыканты и общественные деятели.

В Минске завершился цикл мероприятий в рамках масштабного проекта «Чтения Победы», который был реализован в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Видео выступлений принимающих участие в акции артистов публикует 5-tv.ru.

Известно, что главной темой акции стали подвиги партизан, среди которых были представители разных национальностей и возрастов.

В ходе чтений на сцену выходили заслуженные артисты Республики Беларусь. Среди них Руслан Алехно, Андрей Душечкин, Александр Авраменко. Они декламировали строки из писем солдат, а также отрывки из произведений известных писателей. В том числе, Якуба Коласа, Алеся Адамовича, Константина Симонова, Александра Твардовского и других. Также перед зрителями выступил республиканский Камерный хор с военными песнями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Казахстан обсудили сохранение исторической памяти. В центре внимания на встрече оказались совместные инициативы двух государств.

Кроме того, были рассмотрены аспекты сотрудничества между регионами и перспективы развития партнерства в космической сфере.