«Был миротворцем»: Никас Сафронов рассказал о встрече с Папой Римским Франциском

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Художник стал последним деятелем искусства, которого принял понтифик.

Ушедший из жизни Папа Римский Франциск был активным миротворцем. Об этом сообщил народный художник России Никас Сафронов в беседе с 5-tv.ru.

«Когда я услышал, что Папе стало хуже после нашей встречи, я стал молиться каждый день за его здоровье. Не только в церкви, которая находится рядом со мной, но и дома перед сном и утром. Для меня лично, как и для всего мира, его уход — большая потеря. Я соболезную всем, кто относился к нему с уважением», — признался художник.

Сафронов рассказал, что во время встречи с Папой Римским незадолго до его смерти, они обсуждали духовность и культуру, главная задача которых «объединять людей всего мира».

«Именно культура, говорил он, создает духовные мосты, которые нужны сегодня, особенно в наше время. После встречи он хотел дать пресс-конференцию на эту тему, но, к сожалению, здоровье ему не позволило. Я постараюсь сделать все, что возможно от меня, чтобы его последняя воля была реализована», — поделился Сафронов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа причина смерти Папы Римского Франциска.