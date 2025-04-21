Силы ПВО РФ сбили пять украинских дронов над Крымом за 40 минут

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

БПЛА были самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в течение 40 минут сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, летевших в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — отметили в Telegram-канале ведомства.

До этого Минобороны РФ передавало, что в ходе пасхального перемирия, объявленного накануне Владимиром Путиным, территорию РФ пытались атаковать 90 украинских БПЛА самолетного типа. Все дроны были ликвидированы, отметили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, следователи установили трех причастных к атаке БПЛА на Курск командиров ВСУ.