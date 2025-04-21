Ректор католической семинарии Петербурга напомнил о важных реформах Папы Римского Франциска
Ректор католической семинарии Тимашов напомнил о важных реформах Папы Римског
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев, Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Папу Римского Франциска можно смело назвать понтификом-реформатором. За время пребывания на своем посту он сделал немало. Главные реформы Папы Римского в беседе с 5-tv.ru назвал монсеньор Сергей (Тимашов), ректор Католической духовной семинарии в Санкт-Петербурге.
«Много реформ провел… И реформ на уровне законодательства церковного и на уровне каких-то церковных структур, но, прежде всего это, наверное, пасторская реформа. Он обратил внимание на… центральность Христа, а не каких-то культурных или идеологических споров в проповеди церкви, в деятельности церкви, в свидетельстве церкви», — напомнил спикер.
По мнению монсеньора Сергея (Тимашова), Папа Римский является символом единства католической церкви. Он и воспринимается как папа буквально, то есть как отец.
«Вся огромная католическая семья — миллиардная — в данный момент потеряла своего отца», — подытожил глава семинарии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Глава государства отметил, что понтифик пользовался международным авторитетом как последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости и верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.